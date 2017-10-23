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Главы правительств СНГ соберутся 3 ноября в Ташкенте

24.10.2017 12:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Заседание совета глав правительств СНГ пройдет 3 ноября в Ташкенте, сообщил журналистам во вторник в Минске председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Главы правительств СНГ соберутся 3 ноября в Ташкенте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник в Минске проходит заседание постпредов стран СНГ при уставных органах Содружества, на котором обсуждаются итоги саммитов в Сочи. Там прошли заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств.

"Часть вопросов, которые рассматривались на заседании Совета министров иностранных дел, перейдет в повестку дня заседания Совета глав правительств", — сказал Лебедев.

По его словам, главы правительств стран содружества соберутся на заседание 3 ноября, оно пройдет в Ташкенте.

Украину по-прежнему ждут в СНГ

Подводя итоги прошедшего в Сочи заседания Совета глав государств, Лебедев отметил, что "был высокий уровень представительства — присутствовали 9 президентов".

По его словам, к сожалению, не присутствовала Украина.

Главы правительств СНГ соберутся 3 ноября в Ташкенте
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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"Все выразили надежду, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ", — сказал он и выразил уверенность, что это выгодно и Украине, и другим странам — частницам СНГ.

Про председательство в СНГ

Лебедев также сообщил, что Россия сдает полномочия председательства в СНГ. По его словам, в 2018 году председательствовать в СНГ будет Таджикистан, а Туркменистан выразил желание сопредседательствовать.

В 2020 в СНГ будет председательствовать Узбекистан.

 
Теги: Минск
 
 
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В СНГ надеются, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках Содружества, заявил Лебедев.

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