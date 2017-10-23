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На саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе ждут Лукашенко
24.10.2017 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Все шесть стран-участниц инициативы "Восточное партнерство" приглашены на саммит в Брюссель на уровне руководителей государств, заявила во вторник в Минске журналистам глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин.
"Все шесть стран-участниц "Восточного партнерства" приглашены на уровне руководителей государств. Поэтому это зависит от белорусской стороны, кто будет принимать участие в этом саммите. И мы ждем решения", — сказала Викторин.
Ранее СМИ предполагали, что вопрос участия Александр Лукашенко в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября будет обсуждаться в ходе визита в Минск еврокомиссара Йоханнеса Хана. Визит должен был состояться 17 октября, однако в последний момент было
© Sputnik / Виктор Толочко
Викторин во вторник также не смогла назвать дату, когда этот визит может состояться, однако сказала, что на этой неделе запланированы сразу несколько встреч Хана с белорусскими чиновниками.
"Господин Хан встретится с замминистра иностранных дел господином Кравченко в Таллине (на конференции Форума гражданского общества "Восточное партнерство" 26 октября —Sputnik), а также в пятницу проведет встречу с премьер-министром Беларуси Кобяковым в Люксембурге", — сказала глава представительства ЕС в Беларуси.
Она также добавила, что на саммите в Брюсселе, помимо обсуждения сотрудничества ЕС со странами-участницами, предполагается обсудить и "видение, как это сотрудничество будет обсуждаться в будущем". По оценке Викторин, Беларусь в настоящее время демонстрирует интерес к участию в инициативе.
"За те две года, что я нахожусь в стране, отмечаю, что Беларусь более активно принимает участие в инициативе "Восточное партнерство". Она готова принимать у себя различные мероприятия и все больше и больше готова вовлекаться в деятельность "восточного партнерства", — заметила Викторин.
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