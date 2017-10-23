Лукашенко недоволен работой чиновников, он сделает выводы и примет меры

Александр Лукашенко недоволен трудовой и исполнительской дисциплиной госслужащих, отмечает проблемы в качестве работы с обращениями граждан и требует решения этих вопросов. Президент обещает оценить работу чиновников и принять надлежащие меры.

Речь об этом шла 24 октября на совещании с руководством Администрации президента.

На совещании были рассмотрены вопросы кадровой политики, престижа и статуса госслужбы. При этом глава государства уделил особое внимание вопросу некачественной работы с обращениями граждан, он отметил, что необходимо выработать единую нормативную форму в решении данного вопроса.

«Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию Президента или на имя Президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет туда эти письма, потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец. И я попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения», - подчеркнул президент.

Он заметил, что подобные совещания в последующем будут проводиться один раз в два месяца, и на них он хочет слышать не персональные отчеты, а обсуждение актуальных вопросов, которые требуют решения на уровне президента.

Вместе с тем, Лукашенко объяснил, что любой вопрос можно будет решить, обратившись к нему напрямую, но все же на совещании можно конкретизировать какие-то направления и незамедлительно принять меры.

При этом президент потребовал, чтобы его поручения безоговорочно выполнялись.

Он обещал оценить работу чиновников и принять соответствующие меры.