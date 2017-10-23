Безвиз для иностранцев Беларусь может продлить до 30 дней

Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней.

Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью изданию Financial Times.

Министр отметил, что до конца нынешнего года будет проведен анализ действующего положения о 5-дневном пребывании иностранцев в Беларуси без виз.

После этого информация и предложения о расширении безвизового режима будут переданы президенту.

По словам Макея, к увеличению безвиза следует идти постепенно, и напомнил, что ранее Беларусь в одностороннем порядке ввела 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе всех стран Евросоюза.

В настоящее время с государствами Евросоюза обсуждается возможность заключения соглашений по вопросам реадмиссии и упрощении визовых процедур.

Такие меры принимаются в целях облегчения деловых контактов между странами ЕС и Беларусью.

Напомним, в интервью Financial Times министр иностранных дел Владимир Макей заявил , что Беларусь стремится проводить независимую политику и в то же время, выстраивает экономические отношения с другими странами в условиях мирового кризиса.

Полное интервью главы белорусского МИД опубликовано на сайте ведомства.