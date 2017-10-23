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Безвиз для иностранцев Беларусь может продлить до 30 дней
24.10.2017 17:36 — Новости Политики | БДГ
Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней.
Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью изданию Financial Times.
Министр отметил, что до конца нынешнего года будет проведен анализ действующего положения о 5-дневном пребывании иностранцев в Беларуси без виз.
После этого информация и предложения о расширении безвизового режима будут переданы президенту.
По словам Макея, к увеличению безвиза следует идти постепенно, и напомнил, что ранее Беларусь в одностороннем порядке ввела 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе всех стран Евросоюза.
В настоящее время с государствами Евросоюза обсуждается возможность заключения соглашений по вопросам реадмиссии и упрощении визовых процедур.
Такие меры принимаются в целях облегчения деловых контактов между странами ЕС и Беларусью.
Напомним, в интервью Financial Times министр иностранных дел Владимир Макей
Полное интервью главы белорусского МИД
Напомним, что
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Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью изданию...
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