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Безвиз для иностранцев Беларусь может продлить до 30 дней

24.10.2017 17:36 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней.

Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью изданию Financial Times.

Министр отметил, что до конца нынешнего года будет проведен анализ действующего положения о 5-дневном пребывании иностранцев в Беларуси без виз.

После этого информация и предложения о расширении безвизового режима будут переданы президенту.

По словам Макея, к увеличению безвиза следует идти постепенно, и напомнил, что ранее Беларусь в одностороннем порядке ввела 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе всех стран Евросоюза.

В настоящее время с государствами Евросоюза обсуждается возможность заключения соглашений по вопросам реадмиссии и упрощении визовых процедур.

Такие меры принимаются в целях облегчения деловых контактов между странами ЕС и Беларусью.

Напомним, в интервью Financial Times министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь стремится проводить независимую политику и в то же время, выстраивает экономические отношения с другими странами в условиях мирового кризиса.

Полное интервью главы белорусского МИД опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, что указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран.

 
 
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Беларусь рассматривает возможность увеличить действие безвиза для иностранцев до 30 дней. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью изданию...

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