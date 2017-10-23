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Саакашвили пригрозили депортацией из Украины

24.10.2017 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Миграционная служба отказала бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, заявил во вторник генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Саакашвили пригрозили депортацией из Украины
© REUTERS/ Sergei Karazy
Саакашвили попросил политического убежища в Украине

По его словам, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать Саакашвили из страны.

"Государственная миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца. Господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился", – сказал Луценко журналистам, трансляцию вел канал "112 Украина".

По его словам, теперь для депортации или экстрадиции Саакашвили нет никаких обстоятельств, которые могли помешать этому.

В июле текущего года украинский президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. 10 сентября Саакашвили в окружении сторонников фактически прорвался на территорию Украины через польско-украинскую границу. 

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Теги: Минск
 
 
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Генпрокурор Украины уверен, что у бывшего президента Грузии теперь нет обстоятельств, которые делали бы невозможной его депортацию.

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