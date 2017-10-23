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Беларусь не готовит соглашение об ассоциации с ЕС

24.10.2017 18:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Беларусь не готовит с Евросоюзом соглашение об ассоциации, как это было с Грузией, Молдовой и Украиной, заявил в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Беларусь не готовит соглашение об ассоциации с ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси дал программное интервью одному из ведущих американских изданий, в котором высказался о стремлении республики быть независимой ото всех "центров силы", о возможном расширении безвизового режима с 80 государствами и по другим темам.

Один из ключевых вопросов интервью – сотрудничество Беларуси и Евросоюза. Сейчас стороны строят свои взаимоотношения на основе договоров 1989 года. Стороны хотят разработать новое соглашение.

"Нет, это не соглашение об ассоциации, как это было в случае с Грузией, Молдовой и Украиной. Это стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не являющимися его членами, целью которого является развитие сотрудничества во всех сферах", – пояснил Макей американскому изданию.

Сейчас стороны, по словам главы МИД, работают над "приоритетами партнерства" до 2020 года. "Это те шаги, которые сейчас предпринимаются, но, как я уже сказал, нужно двигаться дальше, и мы готовы обсуждать это с нашими европейскими партнерами", – добавил министр.

Раньше подобное соглашение, отметил Макей, было невозможно из-за санкций Евросоюза. Сейчас, после снятия санкций, условия для сотрудничества более благоприятные. Впрочем, обозначать конкретные даты подписания соглашения на данном этапе глава МИД не стал.

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Теги: Минск
 
 
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Республика хочет заключить с Евросоюзом "стандартное соглашение" для развития сотрудничества.

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