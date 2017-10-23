Беларусь не готовит соглашение об ассоциации с ЕС

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Беларусь не готовит с Евросоюзом соглашение об ассоциации, как это было с Грузией, Молдовой и Украиной, заявил в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел республики Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь может расширить безвиз и до 30 дней

Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси дал программное интервью одному из ведущих американских изданий, в котором высказался о стремлении республики быть независимой ото всех "центров силы", о возможном расширении безвизового режима с 80 государствами и по другим темам.

Один из ключевых вопросов интервью – сотрудничество Беларуси и Евросоюза. Сейчас стороны строят свои взаимоотношения на основе договоров 1989 года. Стороны хотят разработать новое соглашение.

"Нет, это не соглашение об ассоциации, как это было в случае с Грузией, Молдовой и Украиной. Это стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не являющимися его членами, целью которого является развитие сотрудничества во всех сферах", – пояснил Макей американскому изданию.

Сейчас стороны, по словам главы МИД, работают над "приоритетами партнерства" до 2020 года. "Это те шаги, которые сейчас предпринимаются, но, как я уже сказал, нужно двигаться дальше, и мы готовы обсуждать это с нашими европейскими партнерами", – добавил министр.

Раньше подобное соглашение, отметил Макей, было невозможно из-за санкций Евросоюза. Сейчас, после снятия санкций, условия для сотрудничества более благоприятные. Впрочем, обозначать конкретные даты подписания соглашения на данном этапе глава МИД не стал.

Макей: мы не хотим зависеть ни от Брюсселя, ни от Москвы>>