Вашингтон продлил режим смягчения санкции против Беларуси

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Министерство финансов США продлило режим приостановки санкций в отношении ряда предприятий Беларуси, сообщает Sputnik.

В конце апреля текущего года США продлили приостановку ограничительных мер против Беларуси сроком на полгода. Решение Минфина истекало 30 октября.

"Управление по контролю над иностранным активами Министерства финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США разрешает совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу №13405", — говорится в сообщении Минфина США.

Продление данного режима рассчитано до 30 апреля будущего года, "если не будет отозвано или не будет принято другое решение". Приостановка санкций коснулась девяти белорусских компаний: "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", включая ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Полоцк Стекловолокно", "Нафтан" и "Лакокраска".

Компании США могут проводить с указанными белорусскими предприятиями сделки, однако если сумма транзакции будет превышать 50 тысяч долларов, об нужно ставить в известность в течение 30 дней Госдеп.

Вместе с тем в сообщении американского Минфина подчеркивается, что данное решение не освобождает заблокированную собственность этих предприятий. Кроме того, при посредничестве указанных компаний запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.

Напомним, впервые антибелорусские санкции, которые были введены 11 лет назад, были ослаблены в ноябре 2015 года. Затем решение трижды продлевалось.