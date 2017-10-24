Россия заблокировала в ООН резолюцию по Сирии

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Россия в Совете Безопасности ООН во вторник наложила вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.

Документ был поддержан 11 голосами. Против проголосовали Россия и Боливия, один член Совета (Китай) воздержался.

Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

В МИД РФ заявили, что Россия предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада Совместного механизма по расследованию (СМР) и его тщательного изучения.

Реакция на решение РФ

Госдепартамент США выразил разочарование в связи с позицией России по данному вопросу. По словам официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, "мы глубоко разочарованы тем, что сделала Россия, исходя их политических соображений".



© AFP/ DOMINICK REUTER РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии

"Используя свое право вето, Россия заявила, что не против продления расследования, но не хочет принимать решения до публикации доклада", — пишет газета Wall Street Journal. По мнению издания, дипломаты, которые поддержали резолюцию, заявили, что проведение голосования до выхода доклада предназначено для деполитизации вопроса.

По мнению издания Foreign Policy, решение РФ подчеркивает растущие разногласия между Москвой и Вашингтоном.

Как отметила Washington Post, "решение Москвы наложить вето было осуждено США, Британией и другими странами". Эти страны назвали действия России "попыткой оградить преступников от ответа за самые противоречивые нарушения прав человека в ходе шестилетней войны в Сирии".

Напомним, что сирийская оппозиция в апреле заявила о жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. В атаке обвинялись правительственные войска Сирии.