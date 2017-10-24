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США продлили приостановку санкций в отношении белорусский предприятий
25.10.2017 10:43 — Новости Политики | БДГ
Приостановка санкций США в отношении 9 белорусских компаний продлена 24 октября, сообщает
Санкции США действуют уже более 10 лет на основании указа американского президента.
В 2006 году США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанных с ним компаний нефтехимической отрасли.
Примечательно, что США
В октябре 2015 года Минфин США
Было разрешено проведение транзакций с белорусскими предприятиями. Пока что это решение
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Приостановка санкций США в отношении 9 белорусских компаний продлена 24 октября, сообщает Минфин США.
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