США продлили приостановку санкций в отношении белорусский предприятий

Приостановка санкций США в отношении 9 белорусских компаний продлена 24 октября, сообщает Минфин США .

Санкции США действуют уже более 10 лет на основании указа американского президента.

В 2006 году США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанных с ним компаний нефтехимической отрасли.

Примечательно, что США занимают более принципиальную позицию в отношении официального Минска, чем их ближайший союзник – Европейский Союз. Последний после освобождения властями страны политзаключенных сначала 30 октября 2015 года приостановил санкции в отношении 171 человек и 10 предприятий, в том числе таких, как «Белтехэкспорт», «Белтех Холдинг», «Спецприборсервис», «Раковский бровар», футбольный клуб «Динамо», «Простор-Трейд», «КварцМелПром», «Березовский комбинат силикатных изделий» и др.

В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси.