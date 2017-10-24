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Парламент Беларуси ратифицировал Таможенный кодекс ЕАЭС
25.10.2017 10:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Палата представителей национального Собрания Беларуси ратифицировала Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, передает корреспондент Sputnik из белорусского парламента.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Таможенный кодекс ЕАЭС был представлен в начале текущего года, а в апреле его подписал и президент Беларуси. Члены евразийской экономической комиссии (ЕЭК) надеются, что вступит в силу кодекс со следующего года, для чего проект документа должен быть ратифицирован национальными парламентами.
Белорусские парламентарии в среду рассмотрели проект Таможенного кодекса. За ратификацию выступили 105 депутатов белорусского парламента, против никто не проголосовал.
Как рассказал журналистам замглавы постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов, кодекс — "сложный документ, который объединяет законодательство пяти государств".
По словам Шевцова, в союзном таможенном кодексе нивелировали все ранее возникавшие вопросы. В том числе и вопрос транзита иностранных грузов в Россию через Беларусь. "Эти вопросы учтены в Таможенном Кодексе", — заверил журналистов Шевцов.
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
В таможенном кодексе ЕАЭС — около пятисот статей. Кроме прочего, ТК предусматривает возможность оформления электронных деклараций, избежание двойного таможенного оформления и иные актуальные вопросы. Страны ЕАЭС, как было отмечено на представлении закона о ратификации, продолжают работать над унификацией таможенных пошлин и процедур.
По словам руководителя ГТК Юрия Сенько, после ратификации таможенного кодекса в силу необходимо внести определенные изменения в сорок законов и нормативных актов. Компетентные органы уже работают над подобными вопросами.
В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан.
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Президент республики Александр Лукашенко подписал кодекс в апреле этого года.
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