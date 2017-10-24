Второй срок Си Цзиньпина

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Первый пленум Центрального комитета КПК нового 19-го созыва переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР и на должность секретаря Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом страны.



© REUTERS/ Jason Lee Начинается новая эра социализма Си 20

В историческом для Китая заседании, которое прошло в среду в Доме народных собраний, приняли участие 204 члена ЦК с правом голоса, а также 172 кандидата в члены.

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Центральный комитет Компартии Китая нового 19-го созыва по итогам состоявшегося в среду первого пленума избрал новое высшее партийное руководство страны — членов Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ).

Председательствовавший на Пленуме генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с 20-минутной речью, в которой сообщил, что 452 политических партий из 165 стран мира направили 855 поздравительных сообщений в связи с проведением 19-го съезда КПК. Он особо подчеркнул, что 814 телеграмм направили главы государств и правительств, а также лидеры политических партий. Генсек КПК выразил благодарность иностранным лидерам за внимание к этому важному внутриполитическому событию, также он поблагодарил освещавших съезд журналистов.

Лукашенко о системе СИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Си Цзиньпина с успешным завершением XIX съезда Компартии Китая и переизбранием на пост Генерального секретаря.

Глава государства особо подчеркнул, что в Беларуси с большим интересом восприняты идеи китайского лидера о вступлении "социализма с китайской спецификой в новую эпоху".



© AFP/ Президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер КНР Си Цзиньпин

"Уверен, что ваша модель развития, основанная на "верности первоначальной идее и стремлении вперед", найдет свое применение и в других странах", — констатировал Лукашенко.

Он также преподнес подарок народу Китая, пообещав принять в 2018 году на безвозмездной основе китайских детей на отдых и оздоровление в белорусских санаториях и лечебных заведениях . Раньше такие смены организовывались для японских детей с пострадавших после взрыва на Фукусиме территорий и маленьких жертв военных действий в Сирии.

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Путин об авторитете СИ

Президент РФ Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину.

В поздравлении глава РФ подчеркнул, что "итоги голосования в полной мере подтвердили политический авторитет Си Цзиньпина, широкую поддержку проводимого им курса".



Фотохост-агентство 9 мая 2015. Президент Российской Федерации Владимир Путин (второй справа) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (третий справа) перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Путин назвал 19 съезд КПК "по-настоящему историческим событием" и подтвердил заинтересованность в продолжении совместной работы по "развитию всего комплекса российско-китайских связей, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня". Он также подчеркнул, что будет рад встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Дананге.