Изменения в закон о массовых мероприятиях приняты депутатами

Либерализация закона «О массовых мероприятиях» принята депутатами в первом чтении.

Об этом сообщил глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.

На вопрос первого зампреда «Таварыства беларускай мовы імя Францiшка Скарыны» Елены Анисим, как определяется количество сотрудников для обеспечения правопорядка на массовых акциях и проводятся ли консультации с организаторами, политическими партиями, Шуневич ответил: «Мы все-таки в большей степени специалисты в этом вопросе и сами определяем количество сил и средств, чтобы эффективно работать».

Глава МВД отметил, что перед проведением любой уличной акции МИД готовит план по обеспечению общественного порядка.

По его словам, при проведении каждого уличного мероприятия, в том числе общественно-политического, Министерством внутренних дел или его территориальным органом готовится план по обеспечению общественного порядка.

При этом учитывается заявленное количество участников акции, маршруты движения, тема акции и прочее.

«По сути это механическое действие — здесь больше арифметики, чем политики. Но мы всегда исходим из того, что любое общественное мероприятие должно быть безопасным с любых ракурсов. Вы помните трагедию на Немиге, когда это не было учтено и обычный дождь привел к человеческим жертвам?» — напомнил Шуневич.

Депутат Анна Канопацкая (ОГП) спросила, не может ли уведомительный принцип проведения массовых мероприятий на практике остаться обязательным согласованием.

«Мы не можем сразу открыть этот шлюз и полностью реализовать уведомительный принцип. Конечно, с точки зрения процедуры нововведения упрощают действия всех, кто хочет провести уличное мероприятие. Либеральность законом предусмотрена, на мой взгляд, высочайшая на данном этапе», — сказал Шуневич.

От заявил, что основной целью принятия поправок в закон о массовых акциях является «либерализация процесса, упрощение, создание условия для реализации прав граждан», пишет БелаПАН .