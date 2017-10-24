Кобяков: при создании ЕАЭС телегу поставили впереди лошади

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Создается ощущение, что вопрос формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза затягивается, и это вызывает беспокойство белорусской стороны, заявил в среду на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Общий рынок нефти к 2025 году

Кобяков напомнил, что при создании ЕАЭС стороны договорились: решение по этим общим рынкам должно быть принято к 2025 году.



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"Сегодня явственно ощущаются попытки затянуть этот вопрос еще дальше во времени. Считаем, что это недопустимо. Мы и так поставили в определенном смысле телегу впереди лошади. Сформировали систему наднациональных органов раньше экономического базиса и общего рынка, как это было, например, при образовании Европейского союза", — цитирует Кобякова БелТА .

История ЕС началась с создания общего сырьевого рынка, принципы которого были оговорены в договоре о Европейском объединении угля и стали. Договор был заключен в 1951 году. Политические интеграционные процессы начались в ЕС гораздо позже.

Белорусский премьер также напомнил, что вопрос формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС остается для республики наиболее чувствительным.

"Хочу напомнить, что при заключении договора об образовании нашего союза Беларусь пошла на определенные уступки и согласилась отнести формирование общих рынков энергетических ресурсов на самую отдаленную перспективу. Для нас это было не выгодно, но мы пошли на это", — напомнил коллегам по ЕАЭС Кобяков.

Транзит "санкицонки"

Кроме того, глава белорусского правительства заявил, что Беларусь инициирует реализацию дополнительных мер контроля за перемещением санкционных товаров по территории России, чтобы республика смогла возобновить транзит. Из-за существующего в настоящее время запрета на транзит Беларусь несет прямые убытки.

"Необходимость дополнительных мер по контролю за перемещением товаров, в отношении которых Российской Федерацией в одностороннем порядке применяются специальные экономические меры, вызвана нашими прямыми убытками", — пояснил глава правительства.

Беларусь не может доставлять в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ запрещенные в России товары с ноябре 2014 года. по мнению белорусской стороны, это решение наносит существенный урон транзитной привлекательности Беларуси.



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"Мы об этом заявили сразу же и предложили на площадке ЕАЭС разработать комплекс совместных мероприятий, который бы сделал этот транзит вновь возможным. Данную тему мы обсуждаем уже два с половиной года", — констатировал глава правительства.

Встреча с Медведевым

На полях Евразийского межправсовета состоялась двусторонняя встреча Кобякова с премьером России Дмитрием Медведевым.

О чем говорили премьеры, известно не много. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Сочи в конце января — начале февраля 2018 года.