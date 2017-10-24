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Пучдемон не планирует выступать в сенате Испании в ближайшие дни

25.10.2017 19:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не будет выступать в сенате Испании ни 26, ни 27 октября, сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу женералитета.

Заседание каталонского парламента назначено на четверг. В рамках него состоятся дебаты о решении правительства Испании применить 155 статью конституции и возможных последствиях.

Ранее сообщалось, что после заседания парламента Каталонии Карлес Пучдемон может выступить перед испанскими сенаторами в Мадриде 26 или 27 октября. Однако эта информация не подтвердилась.

Ожидается, что региональный парламент может провозгласить независимость Каталонии или объявить досрочные выборы.

21 октября правительство Испании провело экстренное совещание, в ходе которого решило применить 155 статью конституции для разрешения кризиса. Кабмин предлагает отстранить от должностей правительство Каталонии и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предположительно, до тех пор функции правительства Каталонии будут исполнять представители центральных властей.

Главе Каталонии Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате 26 или 27 октября и провести дискуссию с представителями правительства Испании.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг и пятницу выступление лидера Каталонии в испанском сенате не ожидается.

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