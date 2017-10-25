Президент Бразилии срочно госпитализирован

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Президент Бразилии Мишел Темер попал в больницу в связи с урологическим заболеванием, сообщает портал Globo.

Здоровье бразильского лидера ухудшилось утром в среду, после медицинской консультации Темеру было рекомендовано пройти обследование в военном госпитале. Сейчас глава государства находится в хирургическом центре госпиталя. Подробностей о состоянии 77-летнего Темера пока нет.

Представитель президента Бразилии проинформировал, что госпитализация связана с урологическими проблемами.

Ухудшение здоровья Темера совпало с заседанием нижней палаты парламента, во время которого депутаты должны проголосовать по вопросу лишения президента его полномочий сроком на полгода из-за ведущегося в отношении него коррупционного расследования, а также официального предъявления ему обвинений.