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Президент Бразилии срочно госпитализирован
25.10.2017 21:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Президент Бразилии Мишел Темер попал в больницу в связи с урологическим заболеванием, сообщает портал Globo.
Здоровье бразильского лидера ухудшилось утром в среду, после медицинской консультации Темеру было рекомендовано пройти обследование в военном госпитале. Сейчас глава государства находится в хирургическом центре госпиталя. Подробностей о состоянии 77-летнего Темера пока нет.
Представитель президента Бразилии проинформировал, что госпитализация связана с урологическими проблемами.
Ухудшение здоровья Темера совпало с заседанием нижней палаты парламента, во время которого депутаты должны проголосовать по вопросу лишения президента его полномочий сроком на полгода из-за ведущегося в отношении него коррупционного расследования, а также официального предъявления ему обвинений.
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Сейчас глава государства находится в военном госпитале, где проходит обследование, после чего ему назначат лечение.
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