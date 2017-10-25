Путин обсудил со Штайнмайером миссию ООН в Донбассе

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Президенты РФ и Германии Владимир Путин и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко ОБСЕ отметило рост количества нарушений перемирия в Донбассе

В среду, 25 октября, немецкий лидер встретился с главой российского государства. Штайнмайер прибыл в Москву по приглашению Путина. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития отношений двух стран. Кроме того, президенты уделили внимание актуальным проблемам международной повестки.

"Конечно же, затронули и положение дел в Украине. Господин президент отлично владеет данной темой. Напомню, в бытность министра иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы", — сказал Путин по итогам переговоров.

Он отметил, что в ходе переговоров отмечалась необходимость реализации минских договоренностей. "Мы с господином президентом в очередной раз отметили, что основой устойчивого всеобъемлющего урегулирования на юго-востоке Украины должно быть неуклонное выполнение минских договоренностей", — добавил Путин.

"В этом контексте обсудили и российскую инициативу об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта", — уточнил президент РФ.

Ранее Штайнмайер заявил, что российскую инициативу о направлении миротворцев в Донбасс необходимо изучить. По словам президента ФРГ, изучать предложение Москвы стоит "с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны".

Напомним, Путин выступил с поддержкой отправки в Донбасс "голубых касок" ООН. Однако при этом должно соблюдаться одно условие: задачей миротворцев будет только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Между тем Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готова сделать все необходимое для достижения мира, если стороны достигнут компромисса по этому вопросу.