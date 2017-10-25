Помягче с ними: левые в испанском парламенте считают Рахоя жестким

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Премьер-министра Испании призывают рассмотреть возможность не лишать Каталонию самоуправления, если глава правительства региона согласится на досрочные выборы, сообщает El Pais .



© Sputnik/ Джорди Бойшареу Пучдемон не планирует выступать в сенате Испании в ближайшие дни

Сепаратисты в Каталонии настаивают на объявлении независимости в пятницу 27 октября.

В среду, 25 октября, в парламенте Испании прошли дебаты по поводу сложившейся в Каталонии ситуации. Левая испанская социалистическая партия (PSOE) заявила, что применение 155-й статьи конституции, предусматривающей в том числе отмену статуса автономии для региона, может не понадобиться, если регион примет условия центрального правительства. Правящая Народная партия, которую возглавляет Мариано Рахой, настаивает на верховенстве закона, который был нарушен в ходе выборов.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. В самом регионе проходят как демонстрации сторонников независимости, так и митинги поддерживающих целостность Испании. Почти месяц длятся разногласия между официальным Мадридом и правительством Каталонии. Несмотря на то, что лидер Каталонии Пучдемон подписал декларацию о независимости, официально этот статус провозглашен не был. Теперь в случае если Каталония откажется провести досрочные выборы, на ее территории будет введено прямое управление со стороны центрального правительства. Рахой настаивает на том, что лишение статуса автономии необходимо в любой ситуации.