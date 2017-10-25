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Помягче с ними: левые в испанском парламенте считают Рахоя жестким
26.10.2017 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Премьер-министра Испании призывают рассмотреть возможность не лишать Каталонию самоуправления, если глава правительства региона согласится на досрочные выборы, сообщает
© Sputnik/ Джорди Бойшареу
Сепаратисты в Каталонии настаивают на объявлении независимости в пятницу 27 октября.
В среду, 25 октября, в парламенте Испании прошли дебаты по поводу сложившейся в Каталонии ситуации. Левая испанская социалистическая партия (PSOE) заявила, что применение 155-й статьи конституции, предусматривающей в том числе отмену статуса автономии для региона, может не понадобиться, если регион примет условия центрального правительства. Правящая Народная партия, которую возглавляет Мариано Рахой, настаивает на верховенстве закона, который был нарушен в ходе выборов.
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Отдельные парламентарии предлагают не лишать Каталонию автономии, если она согласится на досрочные выборы.
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