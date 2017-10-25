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Модернизированная система «Полонез» показала «класс» по дальности
26.10.2017 14:15 — Новости Политики | БДГ
Модернизированные белорусские ракетные комплексы «Полонез» прошли тест на максимальную дальность поражения в Гомельской области.
Видео с полигона тестирования продемонстрировал
В результате испытаний «Полонезы» были признаны соответствующими по своим тактико-техническим характеристикам ранее заявленным показателям.
Орудия поразили цели на дальности в 300 километров с минимальным отклонением от цели в 10-15 метров.
Отмечается, что маршрут полета ракет был заранее рассчитан, проходил над безлюдными районами республики и постоянно корректировался.
Реактивная ракетная система «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Каждая боевая машина комплекса способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям.
Модернизированные системы «Полонез» поступят на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, сообщает информагентство
Напомним, что Беларусь за пять лет
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Модернизированные белорусские ракетные комплексы «Полонез» прошли тест на максимальную дальность поражения в Гомельской области.
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