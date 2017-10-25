Модернизированная система «Полонез» показала «класс» по дальности

Модернизированные белорусские ракетные комплексы «Полонез» прошли тест на максимальную дальность поражения в Гомельской области.

Видео с полигона тестирования продемонстрировал телеканал «ВоенТВ».

В результате испытаний «Полонезы» были признаны соответствующими по своим тактико-техническим характеристикам ранее заявленным показателям.

Орудия поразили цели на дальности в 300 километров с минимальным отклонением от цели в 10-15 метров.

Отмечается, что маршрут полета ракет был заранее рассчитан, проходил над безлюдными районами республики и постоянно корректировался.

Реактивная ракетная система «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Каждая боевая машина комплекса способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям.

Модернизированные системы «Полонез» поступят на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, сообщает информагентство БЕЛТА .