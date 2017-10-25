ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизированная система «Полонез» показала «класс» по дальности

26.10.2017 14:15 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Модернизированные белорусские ракетные комплексы «Полонез» прошли тест на максимальную дальность поражения в Гомельской области.

Видео с полигона тестирования продемонстрировал телеканал «ВоенТВ».

В результате испытаний «Полонезы» были признаны соответствующими по своим тактико-техническим характеристикам ранее заявленным показателям.

Орудия поразили цели на дальности в 300 километров с минимальным отклонением от цели в 10-15 метров.

Отмечается, что маршрут полета ракет был заранее рассчитан, проходил над безлюдными районами республики и постоянно корректировался.

Реактивная ракетная система «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Каждая боевая машина комплекса способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям.

Модернизированные системы  «Полонез» поступят на  вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси, сообщает информагентство БЕЛТА.

Напомним, что Беларусь за пять лет увеличила вдвое экспорт продукции военного назначения. При этом в 2016 году экспорт составил около 1 млрд долларов.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модернизированные белорусские ракетные комплексы «Полонез» прошли тест на максимальную дальность поражения в Гомельской области.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Помягче с ними: левые в испанском парламенте считают Рахоя жестким
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика