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МИД РФ отверг домыслы США о связи спецслужб СССР с убийством Кеннеди
26.10.2017 14:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Предположения о возможных связях убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальда со спецслужбами СССР являются инсинуациями, заявила журналистам в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Американские власти
"Даже страшно себе представить, что эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе […] Я считаю, что это дело США, относительно того решения, которое они должны принять. Я прекрасно понимаю внимание международного сообщества к этой теме, а также историков и политологов, которые многие годы пытались добиться правды", — заявила Захарова в четверг.
Представитель МИД напомнила, что несколько десятилетий информация засекречивалась, однако и сегодня вокруг убийства Кеннеди выстраиваются "дикие инсинуации в контексте России".
Захарова добавила, что в этом деле хочется понимать информацию, а не дезинформацию.
Традиционно убийцей Кеннеди называют Ли Харви Освальда — убежденного "левака". За некоторое время до преступления Освальд ездил в СССР, где жил и работал в Минске.
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Представитель ведомства заявила, что необходимо получать информацию, а не дезинформацию.
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