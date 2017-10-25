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МИД РФ отверг домыслы США о связи спецслужб СССР с убийством Кеннеди

26.10.2017 14:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Предположения о возможных связях убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальда со спецслужбами СССР являются инсинуациями, заявила журналистам в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американские власти снимают гриф секретности с части документов по убийству 35-го президента США Кеннеди. До сих пор у экспертов и историков остается много вопросов по этому делу, а версии выстраивают разные — вплоть до будто бы причастности убийцы президента к спецслужбам СССР.

МИД РФ отверг домыслы США о связи спецслужб СССР с убийством Кеннеди
© Pixabay
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"Даже страшно себе представить, что эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе […] Я считаю, что это дело США, относительно того решения, которое они должны принять. Я прекрасно понимаю внимание международного сообщества к этой теме, а также историков и политологов, которые многие годы пытались добиться правды", — заявила Захарова в четверг.

Представитель МИД напомнила, что несколько десятилетий информация засекречивалась, однако и сегодня вокруг убийства Кеннеди выстраиваются "дикие инсинуации в контексте России".

Захарова добавила, что в этом деле хочется понимать информацию, а не дезинформацию.

Традиционно убийцей Кеннеди называют Ли Харви Освальда — убежденного "левака". За некоторое время до преступления Освальд ездил в СССР, где жил и работал в Минске. У Sputnik есть уникальная онлайн-экскурсия по местам Освальда в столице Беларуси >>

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель ведомства заявила, что необходимо получать информацию, а не дезинформацию.

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