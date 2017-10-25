Реклама аккаунтов RT и Sputnik запрещена в Twitter

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Социальная сеть Twitter запретила рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Stputnik, говорится в заявлении компании.

"Twitter принял решение исключить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно", — сообщает компания.

В заявлении поясняется, что причина кроется в работе, которую Twitter провел в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году.

"Это решение не далось нам легко, и является шагом по реализации наших обязательств по защите пользователей Twitter", — добавляется в заявлении.

Компания также отмечает, что RT и Sputnik могут оставаться пользователями соцсети на основании ее правил.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в свою очередь заявила, что ей очень жаль из-за решения Twitter заблокировать рекламу. Она призналась, что последнего не верила в то, что Twitter управляют американские спецслужбы.

"Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — сказала Симоньян.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Представители Twitter вместе с Facebook и Google были приглашены на слушания в сенатский комитет США по разведке по этому вопросу.