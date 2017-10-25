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Кобяков и Беттель обсудили сотрудничество Беларуси и Люксембурга

26.10.2017 18:43 — Новости Политики | БелТА  
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Кобяков и Беттель обсудили сотрудничество Беларуси и Люксембурга
Андрей Кобяков и Ксавье Беттель

26 октября, Люксембург /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Люксембурге состоялась встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений между Беларусью и Люксембургом.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Андрея Кобякова в Люксембург.

Также сегодня руководитель белорусского правительства посетил Европейскую спутниковую ассоциацию. Кроме того, запланировано посещение логистического центра "Каргоцентр".

27 октября Андрей Кобяков примет участие в Белорусско-европейском инвестиционном форуме, целью которого является создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами и продвижения сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики (IT, логистика) среди западных деловых кругов.-0-

Фото Оксаны Манчук.

 
 
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26 октября, Люксембург /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Люксембурге состоялась встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Люксембурга Ксавье...

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