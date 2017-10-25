Более 18 тыс. избирательных округов будет образовано в Беларуси на местных выборах

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. избирательных округов будет образовано в Беларуси на выборах в местные Советы депутатов, которые пройдут в 2018 году. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

В частности, в Брестской области на выборах будет образовано 2962 округа, в Витебской - 3112, в Гомельской - 3584, в Гродненской - 2389, в Минской - 3451, в Могилевской - 2556, в городе Минске - 57. Таким образом, общее количество округов по всей стране составит 18 тыс. 111.

Это означает, что в следующем году будет избрано аналогичное количество депутатов.

Ближайшие выборы в местные Советы должны состояться в Беларуси не позднее 20 февраля 2018 года. Центральная избирательная комиссия предложила провести их 18 февраля, окончательное решение по этому поводу примет Президент, должен быть подписан соответствующий указ. Если выборы будут назначены на 18 февраля, избирательная кампания начнется за три месяца до этого - не позднее 18 ноября.

Первый этап после объявления выборов - образование территориальных комиссий. Их в Беларуси будет 1315. Затем для областных Советов и Минска создаются окружные и районные комиссии, после чего уже начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Выдвижение проводится традиционными способами: от политических партий, от трудовых коллективов и от граждан путем сбора подписей.-0-