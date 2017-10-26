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Путин в образе царя появился на обложке журнала Economist

26.10.2017 21:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Британский журнал Economist анонсировал очередной номер, на обложке которого изображен президент России Владимир Путин в образе царя, сообщает Sputnik.

Заголовок на обложке журнала гласит "Царь родился. Сто лет после Октябрьской революции". Номер поступит в продажу 28 октября. 

"В то время как мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя", — говорится в Twitter издания.

В редакционной статье отмечается, что "и либеральные реформаторы, и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как о царе XXI века". Издание подчеркивает, что российский президент получил этот титул "благодаря тому, что смог вывести свою страну из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х, а также добившись того, что с ней снова считаются в мире".

Кроме того, авторы статьи провели параллели между теми событиями, что происходят в РФ сейчас, и реалиями царской России. Так, журналисты считают, что Путин, как и его предшественники, стоит перед выбором: "должна ли Россия модернизироваться, следуя по западному пути к гражданским правам и представительному правительству, или попытаться запереться в стабильности и держаться подальше от них?"

 
Теги: Минск
 
 
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Образ Путина представляет собой карикатуру: президент изображен в "парадном мундире", однако вместо аксельбантов на нем цепи с замком, на наградной ленте —...

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