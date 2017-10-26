Кобяков и Беттель обсудили сотрудничество Беларуси и Люксембурга

Андрей Кобяков и Ксавье Беттель

26 октября, Люксембург /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Люксембурге состоялась встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений между Беларусью и Люксембургом.

Ксавье Беттель отметил, что дипломатическим отношениям Беларуси и Люксембурга 25 лет, а проведение инвестиционного форума знаменует новый этап сотрудничества. Он констатировал существенный интерес к мероприятию со стороны люксембургского бизнеса. По его словам, итоги форума дадут представление о том, в каких конкретно отраслях и сферах инвесторы из Люксембурга могут работать в Беларуси.

В свою очередь Андрей Кобяков подчеркнул, что выбор Люксембурга для проведения форума не случаен - страна является одним из крупнейших финансовых центров мира. Он констатировал, что существующий уровень товарооборота между Беларусью и Люксембургом не отвечает потенциалу взаимоотношений. Руководитель белорусского правительства пригласил Ксавье Беттеля посетить Беларусь с визитом вместе с экономическим блоком правительства и представителями бизнеса.

Также Ксавье Беттель отметил, что в высокой степени готовности находится соглашение об избежании двойного налогообложения, в настоящее время документ рассматривается Министерством финансов. Его принятие запланировано на ближайшее время. По словам премьер-министра Люксембурга, документ станет серьезным шагом для того, чтобы инвесторы из Люксембурга рассматривали варианты прихода в Беларусь.

"Это должен быть первый и серьезный шаг. Мы готовы и к другим соглашениям и вообще к сотрудничеству по широкому спектру вопросов", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Также сегодня руководитель белорусского правительства посетил Европейскую спутниковую ассоциацию и логистический центр "Каргоцентр".

27 октября Андрей Кобяков примет участие в Белорусско-европейском инвестиционном форуме, целью которого является создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами и продвижения сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики (IT, логистика) среди западных деловых кругов.-0-

Фото Оксаны Манчук.