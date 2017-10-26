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Прощай, Twitter: ответная реакция на блокировку рекламы RT и Sputnik

27.10.2017 09:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik.

Прощай, Twitter: ответная реакция на блокировку рекламы RT и Sputnik
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Реклама аккаунтов RT и Sputnik запрещена в Twitter

В частности, Twitter запретил рекламу с таких аккаунтов, как @ActualidadRT, @RT_1917, @RT_America, @RT_com, @RT_Deutsch, @RT_russian, @RTarabic, @RTenfrancais, @RTUKnews.

Американская компания уточнила, что RT и Sputnik вправе сохранять и дальше свое присутствие на платформе сервиса. Тем не менее "Твиттер" намерен удержать уже внесенные и будущие платежи телеканала RT за размещение рекламы в этом сервисе микроблогов в объеме 1,9 млн долларов и направить их на исследования "в области применения "Твиттера" во время гражданских мероприятий и выборов".

В России не просто сожалеют по поводу этого шага, но и принимают ответные меры.

Признак слабости

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ в Нью-Йорке действия кампании назвал цензурой, с которой борются все считающие себя демократическими общества.

"В средствах коммуникации, массовой информации — это признак слабости. Если не можешь правильно прокомментировать ситуацию, дать отпор, как они считают, неверным действиям, отказываться от сотрудничества с двумя СМИ, которые, безусловно, представляют Россию, мне кажется, это проявление слабости", — отметил Чернышенко.

Эффектный ответ

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.

"Надеюсь, Джек (генеральный директор Twitter Джеку Дорси – Sputnik) не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США", — сказала Симоньян.

Она призналась, что не верила, что популярным сервисом микроблогов управляют американские спецслужбы.

"Мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался", — заявила главный редактор RT.

​"Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — добавила она.

Британская газета Financial Times, комментируя скандальное решение Twitter заблокировать рекламу российских СМИ, называла "эффектным и хлестким" ответ, который дала руководителям соцсети Маргарита Симоньян.

В пресс-службе Sputnik подчеркнули, что платное продвижение в Twitter никогда не использовалось — на наши аккаунты подписывались, подписываются и будут подписываться те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Радикальный шаг

Самым радикальным образов в ответ не решение о блокировке рекламы поступил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Он в знак солидарности с журналистами со страниц телеканала RT и информагентства Sputnik просто удалил свой аккаунт в Twitter. Сейчас при переходе на его страницу ссылке появляется надпись: "К сожалению, такой страницы нет!".

​При этом по-прежнему функционирует аккаунт Косачева в "Фейсбуке".

 
Теги: Минск
 
 
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Мировые СМИ оценили эффектный комментарий главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян по поводу решения американского сервиса микроблогов.

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