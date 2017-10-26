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Лукашенко пожелал туркменскому коллеге доброго здоровья

27.10.2017 10:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем Независимости.

Лукашенко пожелал туркменскому коллеге доброго здоровья
© Sputnik / Виктор Толочко
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Главный праздник Туркменистана отмечается 27 октября. В этот день в 1991 году Верховный совет Туркменской ССР принял Конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана", который провозгласил независимость бывшей советской республики

"Значимые достижения во всех сферах, поступательное укрепление экономики и рост авторитета на международной арене убедительно характеризуют успехи современного Туркменистана", – говорится в поздравлении, которое Лукашенко направил туркменскому коллеге.

Президент выразил уверенность, что содержательный и интенсивный диалог между Беларусью и Туркменистаном и в дальнейшем позволит динамично развивать двусторонние отношения.

Лукашенко пожелал Бердымухамедову неиссякаемой жизненной энергии, доброго здоровья и реализации всех планов, а народу Туркменистана – благополучия, процветания и мира.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси направил поздравительную телеграмму Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня Независимости Туркменистана

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