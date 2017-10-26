Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.



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Своим указом Назарбаев утвердил новый алфавит и поручил правительству страны создать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и обеспечить поэтапный переход с одного алфавита на другой к 2025 году.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами.

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Алфавит понравился

Поручение правительству подготовить график перехода на латинский алфавит Назарбаев дал в апреле. Задание было – уложиться до конца года, так, чтобы единый стандарт нового казахского алфавита и графики был готов уже в 2017 году. Это решение было принято, потому что русский алфавит, по словам Назарбаева, искажает казахский язык.

"В казахском языке нет "ю", "я", "ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу (с введением латиницы – Sputnik). Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить", — говорил в середине сентября Назарбаев.

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В республиканский координационно-методический центр развития языков поступило более 1600 предложений от граждан по следующим темам: в целом о государственном языке, об алфавите и о том, как алфавит отразится на общественной жизни.

Глава Казахстана обсудил представленный ему новый вариант казахского алфавита с руководителем своей администрации. Алфавит Назарбаеву понравился. По итогам этой встречи он и отдал распоряжение подготовить указ об утверждении латинского алфавита.

"Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает", — цитировала накануне Назарбаева его пресс-служба.

При этом казахский президент подчеркнул, что в этом вопросе надо действовать системно и поэтапно.

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Алфавит не нравится

Некоторые эксперты в странах — партнерах Казахстана по ЕАЭС оценивают этот шаг как не очень разумный. По мнению российского общественного деятеля Армена Гаспаряна, которым он поделился в эфире радио Sputnik Беларусь, переход на латиницу несет в себе определенные факторы риска, с которыми впоследствии может столкнуться Казахстан.

"Прежде всего, это экономика. В частности, если последние 70 лет те же учебники печатались на одном языке, их теперь надо будет переводить на другой, и это потребует гораздо большего финансирования, чем некоторым представляется", — отметил Гаспарян.

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По мнению Гаспаряна, существуют и социально-общественные риски, связанные с тем, что часть общества Казахстана интегрирована в российский социум, а это означает возникновение определенных сложностей в общении в дальнейшем.

"Вероятно, в правительстве этих стран просчитали потенциальные сложности, но я пока не вижу путей реализации этой программы всерьез, не на бумаге, не в виде некой пропаганды, а в полном объеме", — сказал Гаспарян.

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Перевод алфавита на латиницу обсуждается также и в другой бывшей советской республике – Кыргызстане. По мнению некоторых местных депутатов, кириллический алфавит мешает стране развивать технологии, является препятствием на пути модернизации.