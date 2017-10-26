Дональд Трамп объяснил, почему навсегда отказался от алкоголя и табака

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Лидер США рассказал во время выступления в Белом доме в четверг, что отказаться от употребления алкоголя и табака заставил пример его брата, сообщает телеканал CNN .



© AFP/ MANDEL NGAN Трамп стал дедушкой Люка

Дональд Трамп пояснил, что его старший брат Фред Трамп страдал от алкоголизма большую участь своей жизни. Именно эта зависимость стала причиной его смерти в возрасте 43 лет.

По словам главы США, Фред Трамп был замечательным и очень красивым человеком. Однако мужчина не смог справиться с недугом.

"У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: "Не пей, не пей". Он был значительно старше, и я слушал его, и уважал его", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Американский президент послушался брата и решил не употреблять алкоголь и табак.

В своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп сделал борьбу с "опиоидной эпидемией" ключевым аспектом. Он неоднократно заявлял, что хорошо знает проблему наркозависимости, потому что был свидетелем борьбы с этим недугом.

Ранее стало известно, что в ноябре 2007 года Трамп (владелец товарного знака Trump) подал заявку на правовую охрану товарного знака на водку в Беларуси . Срок действия охраны истекает в ноябре 2017 года. В Национальном центре интеллектуальной собственности Беларуси подтвердили, что Трамп является владельцем одноименного товарного знака в республике.