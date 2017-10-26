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Более 18 тысяч депутатов изберут в местных выборах

27.10.2017 14:02 — Новости Политики | БДГ  
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Дата выборов в местные Советы должна быть назначена не позднее 18 ноября, а сами выборы должны пройти в Беларуси не позднее 18 февраля.

Первым этапом станет создание 1315 территориальных комиссий, затем будут образованы окружные и районные комиссии, после чего уже начнется выдвижение кандидатов в депутаты. 

Больше всего избирательных округов будет создано в Гомельской области, - 3584, затем идет Минская - 3451, Витебская - 3112, Могилевская - 2556, Гродненская - 2389 и Минск - 57.

По итогам выборов будет сформировано 1.309 местных советов.

 
Теги: Минск
 
 
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Дата выборов в местные Советы должна быть назначена не позднее 18 ноября, а сами выборы должны пройти в Беларуси не позднее 18 февраля.

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