|
Более 18 тысяч депутатов изберут в местных выборах
27.10.2017 14:02 — Новости Политики | БДГ
Дата выборов в местные Советы должна быть назначена не позднее 18 ноября, а сами выборы должны пройти в Беларуси не позднее 18 февраля.
Первым этапом станет создание 1315 территориальных комиссий, затем будут образованы окружные и районные комиссии, после чего уже начнется выдвижение кандидатов в депутаты.
Больше всего избирательных округов будет создано в Гомельской области, - 3584, затем идет Минская - 3451, Витебская - 3112, Могилевская - 2556, Гродненская - 2389 и Минск - 57.
По итогам выборов будет сформировано 1.309 местных советов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата выборов в местные Советы должна быть назначена не позднее 18 ноября, а сами выборы должны пройти в Беларуси не позднее 18 февраля.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии