Россия расширила санкции против Запада

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Российское правительство внесло корректировки в перечень санкционной продукции, которую запрещено ввозить на территорию РФ, сообщает Sputnik.

Накануне американские СМИ сообщили, что Госдеп США предложил увеличить российский "черный список", включив в него ряд учреждений и предприятий РФ. В частности, по предложению Госдепа новые санкции должны быть введены в отношении ФСБ, СВР, ГРУ, "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснительной записке отмечалось, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться.

"Постановление от 25 октября 2017 года №1292. В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных", — говорится в заявлении правительства РФ, размещенном на официальном сайте .

Там же отмечается, что расширенный список продовольственного эмбарго будет действовать до 31 декабря 2018 года. Ограничения коснулись США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

"Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — подчеркивается в постановлении.

Согласно словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, таким образом Москва закрывает "серые" каналы поставок. "Мы таким образом закрываем те "серые" каналы поставок, которые использовались для, фактически, поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям. Речь идет прежде всего о субпродуктах мясной группы, а также о живых свиньях", — пояснил Дворкович.

В июле российские власти продлевали действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других стран впервые были введены в 2014 году и были связаны с присоединением Крыма, а также конфликтов на юго-востоке Украины.