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Россия расширила санкции против Запада
27.10.2017 14:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Российское правительство внесло корректировки в перечень санкционной продукции, которую запрещено ввозить на территорию РФ, сообщает Sputnik.
Накануне американские СМИ сообщили, что Госдеп США предложил увеличить российский "черный список", включив в него ряд учреждений и предприятий РФ. В частности, по предложению Госдепа новые санкции должны быть введены в отношении ФСБ, СВР, ГРУ, "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснительной записке отмечалось, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться.
"Постановление от 25 октября 2017 года №1292. В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных", — говорится в заявлении правительства РФ, размещенном на официальном
Там же отмечается, что расширенный список продовольственного эмбарго будет действовать до 31 декабря 2018 года. Ограничения коснулись США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
"Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — подчеркивается в постановлении.
Согласно словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, таким образом Москва закрывает "серые" каналы поставок. "Мы таким образом закрываем те "серые" каналы поставок, которые использовались для, фактически, поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям. Речь идет прежде всего о субпродуктах мясной группы, а также о живых свиньях", — пояснил Дворкович.
В июле российские власти продлевали действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других стран впервые были введены в 2014 году и были связаны с присоединением Крыма, а также конфликтов на юго-востоке Украины.
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В новый список включены живые свиньи (кроме чистопородных) и мясные субпродукты из овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков.
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