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Теперь точно: Каталония объявила о независимости

27.10.2017 16:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании, соответствующее решение было принято в пятницу по итогам встречи парламентариев.

Теперь точно: Каталония объявила о независимости
© RUPTLY.
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Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. Из пришедших на плебисцит жителей региона большинство высказалось за объявление независимости.

Парламент Каталонии также проголосовал за объявление независимости и выход из-под власти Мадрида. За это проголосовали 72 депутата, еще десять высказались против, а двое воздержались.

После референдума руководители Каталонии подписали декларацию о независимости, которая должна была вступить в силу только после решения парламента. Таким образом, точкой отсчета становится 27 октября 2017 года.

Официальный Мадрид выступал против объявления независимости Каталонии. Правительство Испании объявляло референдум незаконным и заявляло о том, что сепаратистские настроения в регионе подогреваются искусственно с целью шантажа.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство депутатов регионального парламента проголосовали за независимость Каталонии.

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