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Мадрид "включил" прямое управление Каталонией
27.10.2017 18:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Спустя час после
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона, тем самым активировав подписанную ранее декларацию о суверенитете.
© REUTERS/ Albert Gea
Через час после голосования в каталанском парламенте сенат Испании согласился выполнить просьбу правительства страны и утвердил применение 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида.
Таким образом, вскоре каталанское правительство (женералитет) может быть распущено, а официальный Мадрид объявит досрочные выборы в региональный парламент.
В отношении главы правительства региона, Карлеса Пучдемона, могут возбудить уголовное дело за мятеж.
Объявление Каталонией независимости уже прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск.
"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", — заявил он.
Референдум о независимости Каталонии
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Испанский сенат утвердил применение властями страны 155-й страны конституции королевства.
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