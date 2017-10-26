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Мадрид "включил" прямое управление Каталонией

27.10.2017 18:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Спустя час после объявления Каталонией независимости официальный Мадрид получил возможность прямого управления регионом, сообщают в пятницу испанские СМИ.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона, тем самым активировав подписанную ранее декларацию о суверенитете.

Мадрид "включил" прямое управление Каталонией
© REUTERS/ Albert Gea
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Через час после голосования в каталанском парламенте сенат Испании согласился выполнить просьбу правительства страны и утвердил применение 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида.

Таким образом, вскоре каталанское правительство (женералитет) может быть распущено, а официальный Мадрид объявит досрочные выборы в региональный парламент.

В отношении главы правительства региона, Карлеса Пучдемона, могут возбудить уголовное дело за мятеж.

Объявление Каталонией независимости уже прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", — заявил он.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. При явке в 43% избирателей большая часть проголосовали за суверенитет. Мадрид еще до плебисцита объявлял его незаконным.

 
Теги: Минск
 
 
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Испанский сенат утвердил применение властями страны 155-й страны конституции королевства.

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