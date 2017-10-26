МИНСК, 27 окт — Sputnik. Спустя час после объявления Каталонией независимости официальный Мадрид получил возможность прямого управления регионом, сообщают в пятницу испанские СМИ.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона, тем самым активировав подписанную ранее декларацию о суверенитете.



© REUTERS/ Albert Gea Сторонники и противники Каталонии подрались стульями

Через час после голосования в каталанском парламенте сенат Испании согласился выполнить просьбу правительства страны и утвердил применение 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида.

Таким образом, вскоре каталанское правительство (женералитет) может быть распущено, а официальный Мадрид объявит досрочные выборы в региональный парламент.

В отношении главы правительства региона, Карлеса Пучдемона, могут возбудить уголовное дело за мятеж.

Объявление Каталонией независимости уже прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", — заявил он.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. При явке в 43% избирателей большая часть проголосовали за суверенитет. Мадрид еще до плебисцита объявлял его незаконным.