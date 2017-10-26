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ОБСЕ отмечает увеличение числа нарушений "режима тишины" в Донбассе
27.10.2017 18:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе на текущей неделе существенно возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
© REUTERS/ Eduardo Munoz
"В начале этой недели существенно выросло число нарушений режима прекращения огня, особенно в районе Светлодарска, Попасной, Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", — сообщил в пятницу Сайдик журналистам.
Он отметил, что главной задачей контактной группы является защита гражданских в районе вооруженного конфликта.
Ранее пресс-секретарь представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что в ноябре переговоры в Минске по ситуации в Донбассе пройдут дважды – 15 и 29 ноября.
Украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших после февральского госпереворота о независимости. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в Минске трехсторонней контактной группой.
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В следующем месяце участники переговоров соберутся в Минске дважды – 15 и 29 ноября.
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