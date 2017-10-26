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Митинг в поддержку независимости Каталонии проходит в Барселоне

27.10.2017 19:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на площади Сан Жауме в центре Барселоны возле здания женералитета, сообщают местные СМИ.

Колонна митингующих прошла по центру Барселоны после того, как закончился утренний митинг. Он проходил недалеко от здания парламента, где проходило голосование по резолюции о провозглашении независимости.

Митинг в поддержку независимости Каталонии проходит в Барселоне
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Испания встала на путь в никуда

По данным полиции, количество участников акции составляет около 10 тысяч человек.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона. Этим он активировал подписанную ранее декларацию о суверенитете.

Через час после голосования в каталанском парламенте сенат Испании согласился выполнить просьбу правительства страны и утвердил применение 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида.

Таким образом, вскоре каталанское правительство может быть распущено, а официальный Мадрид объявит досрочные выборы в региональный парламент.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. При явке в 43% избирателей большая часть проголосовали за суверенитет. Правительство Испании объявило его незаконным.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона, после чего официальный Мадрид активировал 158 статью Конституции, которая...

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