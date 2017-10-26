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Митинг в поддержку независимости Каталонии проходит в Барселоне
27.10.2017 19:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на площади Сан Жауме в центре Барселоны возле здания женералитета, сообщают местные СМИ.
Колонна митингующих прошла по центру Барселоны после того, как закончился утренний митинг. Он проходил недалеко от здания парламента, где
© Sputnik/ Владимир Трефилов
По данным полиции, количество участников акции составляет около 10 тысяч человек.
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона. Этим он активировал подписанную ранее декларацию о суверенитете.
Через час после голосования в каталанском парламенте сенат Испании согласился выполнить просьбу правительства страны и утвердил применение 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида.
Таким образом, вскоре каталанское правительство может быть распущено, а официальный Мадрид объявит досрочные выборы в региональный парламент.
Референдум о независимости Каталонии
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Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за объявление независимости региона, после чего официальный Мадрид активировал 158 статью Конституции, которая...
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