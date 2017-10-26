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Александр Лукашенко посещает с рабочим визитом ОАЭ
27.10.2017 19:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента.
Во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ, во время которых будет обсуждаться текущее состояние белорусско-эмиратского взаимодействия, а также ход реализации прежних договоренностей и взаимовыгодных перспективных проектов.
В программе визита Александра Лукашенко также запланированы несколько встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны, говорится в сообщении пресс-службы.
Уже в пятницу в рамках визита состоялось подписание Кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Фонд, согласно документу, предоставит Банку около 25 миллионов долларов, которые направят на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Беларуси новых рабочий мест.
"Учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно несколько дней погостить в ОАЭ", — сообщила пресс-служба президента.
Экспорт Беларуси в ОАЭ за январь-август текущего года составил 44,8 миллиона долларов — около 318% к аналогичному периоду прошлого года. За шесть месяцев 2017-го сумма прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составила более 11 миллионов долларов.
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В рамках визита в пятницу было подписано Кредитное соглашение между Банком развития Беларуси и Фондом развития предпринимательства имени Халифы.
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