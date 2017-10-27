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Пучдемон отправлен в отставку, парламент Каталонии распущен
27.10.2017 21:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и отправил в отставку парламент Каталонии, передает в пятницу издание
© REUTERS/ SUSANA VERA
Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом. Кроме правительства автономии вместе с его главой уволен и глава полиции автономии Пере Солер.
"У государства есть достаточно средств, чтобы мирным способом восстановить справедливость и избежать угроз", — сказал Рахой в коротком заявлении.
При этом глава испанского правительства отметил, что речь о приостановлении самоуправления не идет, скорее, к возвращению нормального функционирования автономии. Выборы нового парламента Каталонии назначены на 21 декабря.
В пятницу парламент Каталонии
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Более 90% жителей автономии высказались за выход из состава Испании.
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Досрочные выборы в парламент автономии назначены на 21 декабря, пока управлять Каталонией будут из Мадрида.
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