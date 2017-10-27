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Пучдемон отправлен в отставку, парламент Каталонии распущен

27.10.2017 21:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и отправил в отставку парламент Каталонии, передает в пятницу издание El Pais.

Пучдемон отправлен в отставку, парламент Каталонии распущен
© REUTERS/ SUSANA VERA
Мадрид "включил" прямое управление Каталонией

Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом. Кроме правительства автономии вместе с его главой уволен и глава полиции автономии Пере Солер.

"У государства есть достаточно средств, чтобы мирным способом восстановить справедливость и избежать угроз", — сказал Рахой в коротком заявлении.

При этом глава испанского правительства отметил, что речь о приостановлении самоуправления не идет, скорее, к возвращению нормального функционирования автономии. Выборы нового парламента Каталонии назначены на 21 декабря.

В пятницу парламент Каталонии провозгласил в автономии независимость от Испании путем тайного голосования. За отделение от Мадрида проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще двое воздержались. Перед началом голосования оппозиционные депутаты покинули зал.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Более 90% жителей автономии высказались за выход из состава Испании.

 
Теги: Минск
 
 
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Досрочные выборы в парламент автономии назначены на 21 декабря, пока управлять Каталонией будут из Мадрида.

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