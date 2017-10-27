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Трамп собирается опубликовать все документы по делу об убийстве Кеннеди

28.10.2017 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал обнародовать все документы, которые содержат информацию об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди.

Трамп собирается опубликовать все документы по делу об убийстве Кеннеди
© Sputnik/ Максим Блинов
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Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что обсудил этот вопрос с главой аппарата Белого дома, генералом Джоном Келли, ЦРУ и другими ведомствами.

"Я опубликую все документы по Джону Кеннеди за исключением имен и адресов упомянутых людей, еще живых", — говорится в сообщение президента США.

Также Трамп отметил, что решил сделать это, чтобы положить конец любым теориям заговора.

В минувший четверг, 26 октября, впервые были опубликованы около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди в 1963 году. База данных из 2891 документа стала доступна на сайте национальных архива. Предыдущая партия документов была обнародована 24 июля и содержала около четырех тысяч материалов.

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Теги: Минск
 
 
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Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, по официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд.

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