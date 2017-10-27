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Трамп собирается опубликовать все документы по делу об убийстве Кеннеди
28.10.2017 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал обнародовать все документы, которые содержат информацию об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди.
© Sputnik/ Максим Блинов
Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что обсудил этот вопрос с главой аппарата Белого дома, генералом Джоном Келли, ЦРУ и другими ведомствами.
"Я опубликую все документы по Джону Кеннеди за исключением имен и адресов упомянутых людей, еще живых", — говорится в сообщение президента США.
Также Трамп отметил, что решил сделать это, чтобы положить конец любым теориям заговора.
В минувший четверг, 26 октября,
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Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, по официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд.
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