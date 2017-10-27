Вице-премьер Испании будет выполнять функции главы Каталонии

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария будет выполнять функции главы правительства Каталонии вместо Карлеса Пучдемона, говорится в официальном государственном бюллетене, обнародованном в субботу.



© REUTERS/ Albert Gea Пучдемон отправлен в отставку, парламент Каталонии распущен

Также стало известно, что отстранение Пучдемона от должности вступает в силу. Совет министров берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

В официальном государственном бюллетене сказано, что председатель правительства Испании Мариано Рахой принимает функции и полномочия, которые соответствуют функциям главы женералитета Каталонии. Однако он делегирует функции вице-премьеру государства.

В пятницу каталонский парламент принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции . Она позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Рахой сообщил об отстранении от должностей членов правительства, в том числе его главы.

Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.