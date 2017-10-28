Очередные внеочередные: на выборах в Исландии лидирует правящая партия

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Партия независимости, возглавляемая действующим премьером Бьярни Бенедиктссоном, лидирует на парламентских выборах в Исландии, свидетельствуют предварительные итоги, опубликованные на сайте издания Iceland Monitor.

За одно из 63 мест в относительно небольшом парламенте борются сразу девять партий.

Эксперты отмечают, что формирование новой правящей коалиции может занять не одну неделю, а может и не один месяц.

Партия независимости, возглавляемая действующим премьером Бьярни Бенедиктссоном, может выиграть – она заручилась поддержкой 25% избирателей, однако, вероятно, возьмет всего лишь 17 мест.

Оппозиционная Партия зеленых левых (17% голосов) и ее потенциальные союзники — Социал-демократический альянс (12,7% голосов) и Пиратская партия Исландии — могут получить 29 мест. С помощью четвертой партии они потенциально сформируют альянс, который сможет перевернуть уже привычные устои.

Скандал как повод для выборов

Выборы в стране прошли в четвертый раз с 2008 года и уже во второй раз за последний год. Состоялись они на фоне скандала, из-за которого одна из трех партий правоцентристской правящей коалиции "Светлое будущее" вышла из состава нынешнего правительства.

Скандала возник вокруг фигуры премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона.

В сентябре в исландских СМИ появилась информация, что отец главы исландского кабмина Бенедикт Свейнссон подписал рекомендательное письмо о снятии судимости со своего друга, который в 2004 году был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Сообщалось, что Бенедиктссон и министр юстиции страны пытались не допустить того, чтобы информация о поступке отца главы правительства стала достоянием общественности.

За две недели до выборов вокруг премьера разгорелся еще один скандал: в газеты попала информация о том, что в 2008 году он, еще будучи депутатом, избавился от всех своих активов в одном из крупных банков страны буквально за несколько часов до того, как кабинет заявил о его национализации.

А прежний глава правительства Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон был вынужден подать в отставку в апреле 2016 года после публикации так называемого панамского досье, в котором содержалась информация об офшорных счетах его жены.

Президент же Исландии Гвюдни Йоуханнессон занимает кресло с 1 августа 2016 года. Вступив на этот пост в возрасте 48 лет, он стал самым молодым президентом в истории страны. В октябре о нем активно писали мировые СМИ. Поводом для публикаций послужил… обморок, в который упал президент, принимая горячую ванную, сломал нос и ушиб лоб, а потом искренне описал этот случай на своей странице в Фейсбуке.