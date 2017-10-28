Пушков назвал Волкера спецпредставителем по срыву урегулирования в Донбассе

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".



© Sputnik / Виктор Толочко Посольство РФ: задача миротворцев ООН в Донбассе - охрана миссии ОБСЕ

Представитель Госдепа уже пятый раз посещает столицу Украины. Свою очередную встречу с украинским лидером он назвал "хорошей". И написал об этом в своем аккаунте в Твиттере.

Более конкретно итоги переговоров раскрыл в своем Фейсбуке депутат Верховной рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии на Украине и, возможно, даже принята. Что важно, критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границей. Причем именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга. На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил — "я не могу себе этого представить", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Между тем, некоторые наблюдатели связали приезд Волкера с тлеющим у стен Верховной Рады "Михомайданом", грозящим перерасти в очередной госпереворот.

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Цель визита Курта Волкера — ознакомить президента Петра Порошенко с дальнейшими шагами по выполнению Минских соглашений, которые были согласованы на встрече Волкера-Суркова, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Встреча Суркова и Волкера по Украине в Минске: итоги и перспективы>>

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков, комментируя этот визит, заявил, что Волкер все чаще выглядит, как "спецпредставитель по срыву урегулирования" кризиса на Украине.

Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 октября 2017 г.

​"Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

При этом он констатировал, что положение президента Украины Петра Порошенко становится все хуже, хотя представители США, с которыми он проводит переговоры, заявляют о "хороших" встречах.

"Уже 3 года слышим, как руководители и представители США "хорошо встречаются" с Порошенко. Только его положение на Украине все хуже. Парадокс", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.