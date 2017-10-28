Президент Иракского Курдистана заявил об отказе от поста

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Масуд Барзани заявил о том, что не собирается продлевать срок своего президентского правления с 1 ноября. О своем решении он объявил спустя месяц после референдума о независимости Курдистана написав письмо парламенту Курдистана.

Лидер партии Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуд Барзани занял пост президента иракской автономии в 2005 году, спустя четыре года он одержал победу на первых президентских выборах, которые проводились в Иракском Курдистане. Когда его полномочия истекли, в 2013 году он не покину свой пост. По решению парламента, президентские полномочия курдского лидера, продлевались несколько раз.

Барзани в письме изложил план разделения полномочий президента между правительством, парламентом и судебными органами. Эксперты объяснили данный шаг политика нежеланием единолично нести ответственность за уступки Багдаду в вопросе о предоставлении Курдистану независимости.

Ожидается, что послание Барзани обсудят на заседании курдского. Срок президентских полномочий 71-летнего политика истекает 1 ноября. На этот день в стране были назначены президентские и парламентские выборы, но на прошлой неделе их отложили на неопределенный срок, так как обстановка в регионе сильно обострилась.

Причиной нарастание конфликта в регионе называют референдум, который прошел 25 сентября и показал, что большая часть голосов (90%) была отдана за отделение Курдистана от Ирака. Багдад выступил против итогов референдума. В качестве ответной меры последовало введение войск на курдские территории.

Между тем, в воскресенье стало известно, что иракские военные и представители курдских вооруженных формирований пешмерга в договорились о продлении режима прекращения огня, чтобы продолжить переговорный процесс.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в пятницу официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах. Теперь стороны договорились продлить это перемирие, чтобы предоставить еще большую возможность для продолжения диалога и разрешения проблем.