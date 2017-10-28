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Противники независимости Каталонии вышли на митинг в Барселоне
29.10.2017 16:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Сторонники единой Испании вышли в воскресенье на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с властями, объявившими о независимости автономного сообщества.
Акцию протеста собрала общественная организация "Каталонское гражданское общество", ее поддержала центристская партия "Граждане", а также соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Три партии находятся в оппозиции к местным властям. Их представители считают незаконным голосование по резолюции о независимости, состоявшееся в пятницу.
В воскресенье сотни людей пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне и выразили поддержку правоохранительным органам. В манифестации участвуют взрослые и даже дети. В целом, митинг проходит в спокойной обстановке.
27 октября каталонский парламент
В субботу стало известно, что председатель правительства Испании Мариано Рахой принимает функции и полномочия, которые соответствуют функциям главы правительства Каталонии. Однако Рахой сразу же делегировал их вице-премьеру государства
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На акцию местные жители приходят семьями, многие поют известную песню "Да здравствует Испания".
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