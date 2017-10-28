Противники независимости Каталонии вышли на митинг в Барселоне

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Сторонники единой Испании вышли в воскресенье на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с властями, объявившими о независимости автономного сообщества.

Акцию протеста собрала общественная организация "Каталонское гражданское общество", ее поддержала центристская партия "Граждане", а также соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Три партии находятся в оппозиции к местным властям. Их представители считают незаконным голосование по резолюции о независимости, состоявшееся в пятницу.

В воскресенье сотни людей пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне и выразили поддержку правоохранительным органам. В манифестации участвуют взрослые и даже дети. В целом, митинг проходит в спокойной обстановке.

27 октября каталонский парламент принял резолюцию о независимости региона. После этого сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции , согласно которой, вводится прямое управление испанских властей в Каталонии.

В субботу стало известно, что председатель правительства Испании Мариано Рахой принимает функции и полномочия, которые соответствуют функциям главы правительства Каталонии. Однако Рахой сразу же делегировал их вице-премьеру государства Сорайе Саэнс де Сантамария .