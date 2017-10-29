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Европарламент не признал независимость Каталонии
29.10.2017 19:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Глава Европарламента Антонио Таяни признал незаконным референдум о признании независимости Каталонии, прошедший 1 октября, и заявил, что каталонский кризис должен быть разрешен в соответствии с конституцией Испании.
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
"Никто не признает Каталонию в качестве суверенного государства. Референдум был незаконным", — отметил он.
При этом Таяни подчеркнул, что конфликт между властями Каталонии и Испании — внутреннее дело государства, и Евросоюз не намерен вмешиваться в спор, напомнив при этом, что в случае объявления независимости Каталонию автоматически исключат из Евросоюза. Он также отметил, что ситуацию с провозглашением независимости Каталонии необходимо уладить только мирным способам, и призвал стороны к диалогу.
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Жесткое заявление сделал председатель Европарламента Антонио Таяни, согласно которому Евросоюз не признает независимость Каталонии.
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