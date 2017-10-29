Европарламент не признал независимость Каталонии

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Глава Европарламента Антонио Таяни признал незаконным референдум о признании независимости Каталонии, прошедший 1 октября, и заявил, что каталонский кризис должен быть разрешен в соответствии с конституцией Испании.



© Sputnik/ Хавьер Луэнго Противники независимости Каталонии вышли на митинг в Барселоне

"Никто не признает Каталонию в качестве суверенного государства. Референдум был незаконным", — отметил он.

При этом Таяни подчеркнул, что конфликт между властями Каталонии и Испании — внутреннее дело государства, и Евросоюз не намерен вмешиваться в спор, напомнив при этом, что в случае объявления независимости Каталонию автоматически исключат из Евросоюза. Он также отметил, что ситуацию с провозглашением независимости Каталонии необходимо уладить только мирным способам, и призвал стороны к диалогу.

Ранее были отстранены от должностей лидеры Каталонии и была назначена дата выборов в региональный парламент. Таяни считает, что выборы позволят каталонцам решить, какое именно правительство им нужно. Новые выборы пройдут 21 декабря.

Сегодня противники независимости Каталонии вышли на демонстрацию в Барселоне . Митинг организовала общественная организация "Каталонское гражданское общество", ее поддержала центристская партия "Граждане", а также соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия.