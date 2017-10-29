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Журналист Катя Гордон тоже решила баллотироваться в президенты РФ
30.10.2017 12:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон сообщила, что выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году.
Соответствующий ролик с предвыборной речью появился на сайте gordonzabab.ru ("Гордон за баб").
Гордон сообщила, что главная идея ее предвыборной борьбы заключается в защите прав женщин и детей, а саму себя она назвала кандидатом за права женщин и детей.
"Права женщин и детей — зеркало российской реальности", — так звучит лозунг телеведущей.
"Мы страна-матерей-одиночек, на которых всем плевать", — заявила Гордон в своем предвыборном ролике.
Екатерине Гордон 37 лет, она мать двоих детей. В журналистике – 10 лет. Пять лет назад учредила собственную юридическую компанию, которая занимается защитой прав женщин и детей в России.
Ранее о своем
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Телеведущая записала предвыборный ролик, в котором призналась, что собирается бороться за права женщин и детей.
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