ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист Катя Гордон тоже решила баллотироваться в президенты РФ

30.10.2017 12:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон сообщила, что выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году.

Соответствующий ролик с предвыборной речью появился на сайте gordonzabab.ru ("Гордон за баб").

Журналист Катя Гордон тоже решила баллотироваться в президенты РФ
© Фото: Свободная Пресса
Салин: Собчак может увести людей с улиц на избирательные участки

Гордон сообщила, что главная идея ее предвыборной борьбы заключается в защите прав женщин и детей, а саму себя она назвала кандидатом за права женщин и детей.

"Права женщин и детей — зеркало российской реальности", — так звучит лозунг телеведущей.

"Мы страна-матерей-одиночек, на которых всем плевать", — заявила Гордон в своем предвыборном ролике.

Екатерине Гордон 37 лет, она мать двоих детей. В журналистике – 10 лет. Пять лет назад учредила собственную юридическую компанию, которая занимается защитой прав женщин и детей в России.

Ранее о своем намерении участвовать в президентских выборах объявила "светская львица" Ксения Собчак.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая записала предвыборный ролик, в котором призналась, что собирается бороться за права женщин и детей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Европарламент не признал независимость Каталонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика