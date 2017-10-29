Визит Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Казахстан продолжает готовить визит в Беларусь президента страны Нурсултана Назарбаева, но точная дата визита пока не определена.

О готовящемся визите Назарбаева в Беларусь заявила в июле этого года глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с госсекретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой. В сентябре посол Казахстана в республике Ергали Булегенов заявил, что визит планируется на ноябрь 2017 года.

"Пока точная дата не определена, и это зависит от белорусской стороны. Планировалось, что визит президента Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ, который должен пройти в Минске, так как Беларусь в этом году председательствует в Организации", — сообщили Sputnik в посольстве Казахстана в республике.

Там добавили, что сейчас Астана ожидает, когда все страны — члены ОДКБ согласуют дату проведения саммита. Тогда белорусская сторона сможет уведомить Казахстан о конкретной дате.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем

"Мы ждем подтверждения от белорусской стороны даты саммита, и тогда сможем назвать точную дату визита президента Назарбаева в Минск", — добавили в посольстве.

Как ранее сообщал Sputnik, последний официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь состоялся в 2012 году, а визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Казахстан — в 2013 году. Назарбаев планировал визит в Беларусь на 2016 год, однако затем было решено перенести его на осень этого года.

Президенты Беларуси и Казахстана регулярно встречаются на площадках различных саммитов — как в формате СНГ, так и в формате ЕАЭС. В последний раз Лукашенко и Назарбаев встречались в июне этого года на выставке "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана.