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Визит Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ

30.10.2017 13:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Казахстан продолжает готовить визит в Беларусь президента страны Нурсултана Назарбаева, но точная дата визита пока не определена.

О готовящемся визите Назарбаева в Беларусь заявила в июле этого года глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с госсекретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой. В сентябре посол Казахстана в республике Ергали Булегенов заявил, что визит планируется на ноябрь 2017 года.

"Пока точная дата не определена, и это зависит от белорусской стороны. Планировалось, что визит президента Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ, который должен пройти в Минске, так как Беларусь в этом году председательствует в Организации", — сообщили Sputnik в посольстве Казахстана в республике.

Там добавили, что сейчас Астана ожидает, когда все страны — члены ОДКБ согласуют дату проведения саммита. Тогда белорусская сторона сможет уведомить Казахстан о конкретной дате.

Визит Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем

"Мы ждем подтверждения от белорусской стороны даты саммита, и тогда сможем назвать точную дату визита президента Назарбаева в Минск", — добавили в посольстве.

Как ранее сообщал Sputnik, последний официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь состоялся в 2012 году, а визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Казахстан — в 2013 году. Назарбаев планировал визит в Беларусь на 2016 год, однако затем было решено перенести его на осень этого года.

Президенты Беларуси и Казахстана регулярно встречаются на площадках различных саммитов — как в формате СНГ, так и в формате ЕАЭС. В последний раз Лукашенко и Назарбаев встречались в июне этого года на выставке "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас Казахстан ждет подтверждения от белорусской стороны даты саммита и ведет подготовку к визиту президента.

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