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Визит Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ
30.10.2017 13:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Казахстан продолжает
О готовящемся визите Назарбаева в Беларусь
"Пока точная дата не определена, и это зависит от белорусской стороны. Планировалось, что визит президента Назарбаева в Беларусь будет приурочен к саммиту глав ОДКБ, который должен пройти в Минске, так как Беларусь в этом году председательствует в Организации", — сообщили Sputnik в посольстве Казахстана в республике.
Там добавили, что сейчас Астана ожидает, когда все страны — члены ОДКБ согласуют дату проведения саммита. Тогда белорусская сторона сможет уведомить Казахстан о конкретной дате.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы ждем подтверждения от белорусской стороны даты саммита, и тогда сможем назвать точную дату визита президента Назарбаева в Минск", — добавили в посольстве.
Как ранее сообщал Sputnik, последний официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь состоялся в 2012 году, а визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Казахстан — в 2013 году. Назарбаев планировал визит в Беларусь на 2016 год, однако затем было решено перенести его на осень этого года.
Президенты Беларуси и Казахстана регулярно встречаются на площадках различных саммитов — как в формате СНГ, так и в формате ЕАЭС. В последний раз Лукашенко и Назарбаев встречались в июне этого года на выставке "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана.
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Сейчас Казахстан ждет подтверждения от белорусской стороны даты саммита и ведет подготовку к визиту президента.
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