Парламент Каталонии прекратил работу

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Каталонский парламент официально признал решение испанского правительство о роспуске и прекратил работу, сообщают местные СМИ.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.



© REUTERS/ YVES HERMAN Мы все Каталония: противники независимости региона вышли на улицы

"Заседание президиума отменено, поскольку парламент распущен", — заявили в пресс-службе законодательного органа.

Парламент не будет работать до проведения новых досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. "За" проголосовали 70 депутатов (всего в парламенте 135 народных представителей). При этом резолюция не была опубликована ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии (по закону в бюллетенях для вступления в силу должны публиковаться все документы).

Сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет отстранить от власти Пучдемона и его кабинет министров и ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Сам бывший глава Каталонии принять отставку со стороны Мадрида отказался.

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Референдум о независимости прошел в регионе 1 октября. За независимость проголосовало почти 90% выборщиков (при явке в 43%). Центральное правительство Испании законность результатов референдума не признало .