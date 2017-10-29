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Парламент Каталонии прекратил работу
30.10.2017 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Каталонский парламент официально признал решение испанского правительство о роспуске и прекратил работу, сообщают местные СМИ.
Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.
© REUTERS/ YVES HERMAN
"Заседание президиума отменено, поскольку парламент распущен", — заявили в пресс-службе законодательного органа.
Парламент не будет работать до проведения новых досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. "За" проголосовали 70 депутатов (всего в парламенте 135 народных представителей). При этом резолюция не была опубликована ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии (по закону в бюллетенях для вступления в силу должны публиковаться все документы).
Сенат Испании
Сам бывший глава Каталонии принять отставку со стороны Мадрида отказался.
Референдум о независимости
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Парламент Каталонии признал решение испанского правительства о роспуске и прекратил работу.
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