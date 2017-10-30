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Пентагон: США могут нанести ядерный удар без разрешения Конгресса

31.10.2017 08:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Президент Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях, посвященных применению за рубежом военной силы США.

Пентагон: США могут нанести ядерный удар без разрешения Конгресса
© REUTERS/ Omar Sobhani
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Он также уточнил, что для подобных действий со стороны США необходимо фактическое доказательство подготовки ядерного удара с противоборствующей стороны.

"Если мы увидим, что какая-то стран готовится нанести ядерный удар, и это неизбежно, то я могу представить это. Это не единственное средство в нашем наборе средств", — приводят СМИ слова министра обороны.

Как сказал глава Пентагона, "контроль со стороны Конгресса не следует приравнивать к оперативному управлению". При этом он подчеркнул, что это решение "будет подвергаться крайне пристальному рассмотрению" и призвал "доверять системе, которая существует" и "доказала свою эффективность".

"И я не говорю, что это может произойти. Есть другие средства, традиционные средства, чтобы остановить это", — отметил Мэттис.

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Теги: Минск
 
 
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По словам министра обороны США, страна может нанести ядерный удар по личному указанию президента Трампа без согласования с Конгрессом.

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