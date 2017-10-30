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Лукашенко о Турции: сильная страна, признанный лидер в регионе

31.10.2017 09:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Турций.

Лукашенко о Турции: сильная страна, признанный лидер в регионе
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко поздравил президента Таджикистана с Днем Независимости

Об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Турции и народу этой страны по случаю национального праздника — Дня Республики.

"Мы и далее будем стремиться к еще более динамичному и плодотворному сотрудничеству на основе взаимного уважения и доверия", — сказано в поздравлении.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь расценивает Турцию как надежного друга и партнера.

"Турция с ее богатейшей историей и духовным наследием достигла значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Сегодня она является экономически и политически сильной страной, признанным лидером в регионе", — сказано в поздравлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником — Днем Республики.

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