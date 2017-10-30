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Экс-глава Каталонии с частью кабинета министров уехал в Бельгию
31.10.2017 11:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный в отставку решением правительства Испании, уехал в Брюссель. С ним последовали пять советников.
© REUTERS/ Juan Medina
Как сообщают испанские СМИ, экс-глава вполне может попросить в Бельгии политического убежища.
Накануне в Испании против Пучдемона и еще 13 членов его кабинета, а также членов бюро каталонского парламента генпрокуратурой Испании были выдвинуты иски с обвинениями в мятеже, призыву к изменению государственного строя и растрате государственных средств.
В понедельник бельгийский адвокат Пол Бекаэрт заявил, что он является адвокатом Пучдемона и будет представлять его интересы, если потребуется.
По словам госсекретаря Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкена, возможность предоставления страной политического убежища Пучдемону не исключена. В этом случае, отметил он, Испании будет трудно добиться его экстрадиции.
"Закон препятствует этому", — сказал Франкен.
Отправленный испанскими властями в отставку с поста заместителя главы женералитета Каталонии Ориол Жункерас заявил, экс-глава региона во вторник сам объяснит, что он делает в Брюсселе.
Напомним, что в минувшую пятницу Премьер-министр Испании Мариано Рахой
Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в Конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом
Каталонский парламент официально признал решение испанского правительства о роспуске и
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Против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испании выдвинуты обвинения в растрате государственных средств и мятеже.
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