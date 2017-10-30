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Экс-глава Каталонии с частью кабинета министров уехал в Бельгию

31.10.2017 11:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный в отставку решением правительства Испании, уехал в Брюссель. С ним последовали пять советников.

Экс-глава Каталонии с частью кабинета министров уехал в Бельгию
© REUTERS/ Juan Medina
Вице-премьер Испании будет выполнять функции главы Каталонии

Как сообщают испанские СМИ, экс-глава вполне может попросить в Бельгии политического убежища.

Накануне в Испании против Пучдемона и еще 13 членов его кабинета, а также членов бюро каталонского парламента генпрокуратурой Испании были выдвинуты иски с обвинениями в мятеже, призыву к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

В понедельник бельгийский адвокат Пол Бекаэрт заявил, что он является адвокатом Пучдемона и будет представлять его интересы, если потребуется.

По словам госсекретаря Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкена, возможность предоставления страной политического убежища Пучдемону не исключена. В этом случае, отметил он, Испании будет трудно добиться его экстрадиции.

"Закон препятствует этому", — сказал Франкен.

Экс-глава Каталонии с частью кабинета министров уехал в Бельгию
© Sputnik/
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Отправленный испанскими властями в отставку с поста заместителя главы женералитета Каталонии Ориол Жункерас заявил, экс-глава региона во вторник сам объяснит, что он делает в Брюсселе.

Напомним, что в минувшую пятницу Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу Женералитета Каталонии Пучдемона и отправил в отставку парламент региона.

Таким образом правительство Испании применило 155-ю поправку в Конституцию страны, введя в автономии прямое управление Мадридом

Каталонский парламент официально признал решение испанского правительства о роспуске и прекратил работу 30 октября.

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Теги: Минск
 
 
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Против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испании выдвинуты обвинения в растрате государственных средств и мятеже.

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