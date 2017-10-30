Лавров: в последние годы все пытаются свалить на Россию

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Почти все негативные события в Евросоюзе благодаря американцам пытаются "свалить" на Россию, такое заявление во вторник сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства во вторник выступил на брифинге в рамках встречи с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе". В своей речи Лавров затронул многие актуальные вопросы отношений между Россией и странами Запада.

Нашли виноватого

"В последние годы создается впечатление, что американцам удалось сделать так, что любые негативные события в Евросоюзе, ну почти любые, от каких-то протестов в отношении политики властей до банкротств каких-то компаний, может быть, даже что касается техногенных катастроф, все можно сваливать на Россию, на российскую злую волю и наше злоупотребление информационным пространством", — заявил Лавров.



© Sputnik / Виктор Толочко Лавров: идеологическая атака в связи с учениями "Запад" продолжается

По словам главы российского МИД, уже появлялись и версии о том, что Россия вмешивается не только в выборы, но и планирует манипулировать окружающей средой, чтобы "создавать наводнения".

Инерция Барака Обамы

Высказался Лавров и о том, почему Россия и США до сих пор не могут улучшить отношения. Во многом виной этому министр видит "инерцию", оставшуюся со времен Обамы.

"Каждая из этих групп стремится достичь своих внутриполитических целей во внутренней борьбе в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, администрация Дональда Трампа пока эту инерцию остановить не может. Хотя президент США постоянно подтверждает свою заинтересованность в нормализации отношений с Россией, в том, чтобы эти отношения были хорошими, взаимовыгодными, приносили бы пользу для всего остального мира", — отметил Лавров.

"Русский след" в выборах

Поделился своим мнением Лавров и о предъявлении обвинений бывшему руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который "помогал России вмешиваться в выборы в США".

"Истерия. Прокурор Мюллер в Вашингтоне предъявил первые результаты своей работы. Много месяцев работал. Обвинили двух бывших сотрудников избирательного штаба Трампа за то, что они делали с Януковичем. А искали русский след… Поэтому было бы желание, а повод найдется всегда — и испортить что-то, и сделать так, чтобы остальным тоже все было труднореализуемым. И найдется повод для того, чтобы нормально восстанавливать отношения. Было бы желание", — сказал Лавров.

При этом, до сих пор ни одного факта вмешательства России в зарубежные выборы или доказательств таким громким обвинениям ни одной страной не предъявлено. Вместо этого многие, в том числе в Евросоюзе, борются с российскими СМИ, в том числе RT и Sputnik, и организациями. Это не способствует укреплению доверия между сторонами и больше похоже на борьбу с инакомыслием, уверен Лавров.

Нормандский формат или идеи Волкера

Раскритиковал Лавров недавние заявления спецпредставителя США по ситуации на юго-востоке Украины Курта Волкера, который предложил, чтобы "миротворцы" окружили весь Донбасс, после чего США поддержали бы президента Петра Порошенко в его действиях по амнистии, придания региону особого статуса и т.д.

"Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах", — отметил Лавров.

Министр уверен, что единственный путь — это "неукоснительное, добросовестное выполнение минских договоренностей".

При этом Россия по-прежнему выступает за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ во всей Украине — не только в юго-восточном регионе.